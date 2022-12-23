Служба безопасности Украины задержала преступника, который сотрудничал с российскими оккупантами и навел ракетный удар по школе и больнице в Лимане.

Так, СБУ во время стабилизационных мероприятий в освобожденных городах Донбасса обнаружила мужчину, который тайно собирал разведданные о расположении огневых позиций и маршрутах перемещения украинских защитников в регионе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Фейсбук.

Преступник занимался передачей координат объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений на территории Лимана. Данные оккупанты использовали для подготовки и проведения массированных ракетных ударов по городу.

Известно, что по наводке пойманного преступника российские захватчики нанесли воздушный удар по местной школе и областной клинической больнице. Также он делал фото и видео уже с поврежденными зданиями, отправляя отчеты своим российским кураторам.

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"Как дискотека со светомузыкой, понравилось?" - пишет преступник в одном из отчетов, которые также представили в сети.

По данным следствия, задержанным оказался местный житель, которого в апреле этого года завербовал представитель спецслужб России для проведения взрывной деятельности в регионе. Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры.

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