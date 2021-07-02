Тарас Кремінь закликав українських спортсменів говорити державною мовою
Як передає Politeka.net, відповідний пост УПовноважний щодо захисту державної мови розмістив на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, ще минулого року він надіслав роз'яснювальні листи спортивним організаціям України Про статус державної мови у сфері спорту.
Кремінь зазначив, будь-який український спортсмен повинен говорити українською.
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Омбудсмен і додав, що всі спортивні організації країни повинні провести роз'яснювальну роботу для виправлення ситуації.
Зазначимо, що з квітня цього року підприємства та організації всіх форм власності, які працюють з клієнтами та споживачами, повинні обслуговувати клієнтів українською мовою.
Дія закону не поширюється на приватне спілкування.
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