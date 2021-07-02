Тарас Кремінь закликав українських спортсменів говорити державною мовою

Як передає Politeka.net, відповідний пост УПовноважний щодо захисту державної мови розмістив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, ще минулого року він надіслав роз'яснювальні листи спортивним організаціям України Про статус державної мови у сфері спорту.

Кремінь зазначив, будь-який український спортсмен повинен говорити українською.

Омбудсмен і додав, що всі спортивні організації країни повинні провести роз'яснювальну роботу для виправлення ситуації.







