Тарас Креминь призвал украинских спортсменов говорить на государственном языке

Как передает Politeka.net, соответственный пост Уполномоченный по защите государственного языка разместил на своей страничке в Facebook.

По его словам, еще в прошлом году он направил разъяснительные письма спортивным организациям Украины о статусе государственного языка в сфере спорта.

Креминь отметил, любой украинский спортсмен должен говорить на украинском.

Омбудсмен и добавил, что все спортивные организации страны должны провести разъяснительную работу для исправления ситуации.







