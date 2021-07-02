Тарас Креминь призвал украинских спортсменов говорить на государственном языке
Как передает Politeka.net, соответственный пост Уполномоченный по защите государственного языка разместил на своей страничке в Facebook.
По его словам, еще в прошлом году он направил разъяснительные письма спортивным организациям Украины о статусе государственного языка в сфере спорта.
Креминь отметил, любой украинский спортсмен должен говорить на украинском.
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Омбудсмен и добавил, что все спортивные организации страны должны провести разъяснительную работу для исправления ситуации.
Отметим, что с апреля этого года предприятия и организации всех форм собственности, которые работают с клиентами и потребителями, должны обслуживать клиентов на украинском языке.
Действие закона не распространяется на частное общение.
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