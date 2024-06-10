За последнее время закупки систем оповещения по завышенным ценам за бюджетные средства после наших журналистских расследований набрали большой резонанс в обществе.

Об єтом пишет сайт Акценты.

По результатам наших расследований Генеральная прокуратура возбудила уголовные производства, Государственная аудиторская служба начала финансовые проверки, Антимонопольный комитет Украины отменил в некоторых тендерах условия, которыми заказчик пытался сузить круг участников и тем самым увеличить цену закупок.

Должностные лица, сидящие в кабинетах и ​​отвечающие за обеспечение и формирование государственной политики в сфере гражданской защиты населения, как до войны, так и во время войны не сильно спешат внедрять системы оповещения, чтобы не попасть в зону риска ответственности. Изаконы им не указ и постановления и распоряжения правительства.

Мы обратили внимание на граничащую с Россией Сумскую область и установили, что в области полностью отсутствуют современные территориальные и местные системы оповещения, а то все что есть, то еще с советских времен и нетрудоспособное. За период войны сумчан уже погибли и были ранены 565 человек, в том числе детей (отчет ООН, ювенальных прокуроров на 01.01.2024 года). Трагедии произошли, так как в отсутствие системы оповещения люди не имеют возможности знать о воздушной тревоге и остаются в домах, на рабочих местах, а не прячутся в укрытиях.

Сумская областная администрация в мае этого года приняла решение о проведении тендера на разработку проекта на территориальную систему оповещения. Данная система является необходимой в системе оповещения, так как она стыкуется с общегосударственной, а территориальная в свою очередь стыкуется с местной системой оповещения.



В тендере приняли участие КИЭП «Энергопроект», ПРаТ «Дипросвязь». Компании с многолетним опытом, а КИЭП "Энергопроект" так уже отпраздновал 90-летие. Но видно не заладилось у сумчанам что-то и предложение за 450,000 грн КИЭП «Энергопроект» отклонили, но ненадолго. Нам удивляется другое, что до декабря месяца осталось шесть месяцев и как сумчане смогут выполнить распоряжение Кабинета Министров Украины от 11.07.2018 года №488-р, ведь конечный срок внедрения систем оповещения определен именно на декабрь 2024 года.

Мы будем внимательно следить за развитием событий по этому тендеру и вообще, как будут создаваться современные системы оповещения в Сумской области. Как мы знаем, не только мы заботимся о гражданской защите населения, но и народных депутатах, членах межфракционного депутатского объединения «За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины», которые ранее направляли обращение к руководству государства, Сумской администрации с просьбой обязать органы государственной власти и местного самоуправления обеспечить внедрение систем оповещения в установленные правительством сроки.