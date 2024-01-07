Митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко) рассказал, возможно ли объединить украинское православие, закончится ли когда-то этот раздел между УПЦ и ПЦУ.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«С одной точки зрения, оно единое, поскольку часть его просто-напросто не осознает, что оно находится в этом церковном ограждении ПЦУ. С другой точки зрения, возможно, этого не произойдет никогда, поскольку есть определенное влияние, возможно, Господь уготовил какой-то отдельный путь параллельного существования канонических структур, которые будут в своем взаимопонимании», - рассуждает Митрополит Александр (Драбинко).

Третий путь, рассказывает он, эволюционный, когда отойдет поколение создавших раскол и поддерживающих его, а молодежь найдет себе общий путь к сосуществованию и объединению. В общем-то, объясняет священнослужитель, на этот вопрос ответить нельзя, все в руках Господних.

«То, что это произойдет, да, это произойдет. Как произойдет? Этого ответить не могу. Сколько бы мы ни моделировали с точки зрения политической разные формальные объединения, потому что партии возникали, исчезали, снова возникали, а церковь одна, и мы это четко знаем. Церковь была основана Христом, она до сих пор такова и есть. Мы только иногда воспринимаем ее так, как каждый видит или хочет видеть», – объясняет Митрополит Александр (Драбинко).

Что касается участия государства в этом процессе, рассуждает гость программы, то можно сказать так: если не будет вмешательство другого государства в разъединение украинского православия, то и не нужно вмешательство нашего государства для достижения этого единения.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что за успешные удары ВСУ по Крыму нужно благодарить именно британские Storm Shadow.

Также Politeka писала о том, что Вигиринский рассказал, о чем пути говорил в новогодней речи.