Военный Евгений Строкань рассказал у себя в Твиттере и ситуацию с FPV-дронами в армии РФ.

“FPV нас засыпают горой. В этом отношении мы от них очень отстаем. Недавно на одну из наших позиций прилетела одна из их FPV-камикадзе и не разорвалась, что позволило ее исследовать. Подбор комплектующих очень неплохой, мы пользуемся во многом тем же железом, но есть существенные отличия.

1. Рама была усилена отдельными углеродными палочками, что удивительно, потому что на самом деле она выдержала, но возможно это способ борьбы с вибрациями.

2. Коптер серийный с серийным номером. Сборник на скорую руку, но бабла он стоит больше, чем большинство наших FPV. Хотя стоимость в 500 долларов для государственных военных бюджетов – это вообще ничто.

3. Коптер называется «владелец татарский» (кринжатина) из проекта «судный день». Москали его пиарят сильно, но стоит заметить, что он собран из частных средств и собрали их 12 000, что не шутки.

4. Исследовав конфигурации, можно сказать, что ему занижали все показатели, чтобы сделать его проще для управления. Может и правильно, потому что на войне нужна простота применения средств поражения. То есть этот коптер не так резок и типа как для любителей. То есть для примера по осям он крутится только 100 градусов/секунду. Это медленно. Вообще мне кажется, что нам тоже нужно подумать о подобной схеме применения FPV. То есть типа для новичков более простые и дешевые FPV”, - пишет Евгений Строкань.

По его словам, боеприпас явно делался прям в окопе. Потому что это была пластиковая трубка набитая пластидом и снаружи на скотч приклеены стальные шарики от подшипника общей массой где-то 2кг. Инициировалось все это дело детонатором от РГО.

“То есть пожертвовали вероятностью износа в угоду простоты возведения боеприпаса. Там просто вытащил кольцо и птичка полетела, а когда ударилась о что-то - бадабум. Но проблема в том, что когда такое попадает в сетку – происходит несрабатывание. Поэтому очень настаиваю на накрывании всего возможного сетками. Аккумулятор к нему использовался явно мал 6500mah. Это ограничивает дальность где-то в 7-8 км. Но это переменный показатель. Фабрически заявлена ​​тяга моторов (на 1 мотор) с винтами 9*5*3 (под раму 9', угол атаки 5', 3 винта) при 50% тяги и 24 вольтах: 1020 грамм; при 100% тяге и 24 вольтах – 3041 грамм”, - пишет Строкань.

Из этого он делает следующие выводы:

Эффективность показали обычные маскировочные сетки, но также рекомендую вешать рыболовные сетки с большой ячейкой, чтобы FPV даже не увидел и просто повис в ней. Завешивайтесь ими и сверху и по бокам.

Кустарный боеприпас дает меньшую эффективность. Мне кажется, что нам нужно FPV производить стандартизированно и массово именно государством и со снаряженным боеприпасом. И учитываться оно все вместе должно как один боеприпас. И списываться тоже как боеприпас. Он должен быть прост для эксплуатации. Также боеприпас должен быть с функцией самоликвидации, чтобы наша птичка уже не повисла на сетке.

Дронов нужно больше. Например у меня FPV тоже есть, но их мало, поэтому мы экономим до возможного наступления москалей. Хотя уже можно было многократно отработать эффективно по плановым целям, но не можем себе позволить такую ​​роскошь. Поэтому донатить рекомендую именно на дроны. И что более важно, нужно создавать социальный запрос на производство качественных FPV-камикадзе государством в очень значительных количествах.

То есть при стоимости комплектующих где-то в 20к за штуку (а это значительно дороже тех, что у меня) можно купить 45 FPV только за те средства, которые хотели потратить на детские барабаны в бомбоубежищах Киева, также где-то столько же стоит для государства один выстрел из ПТРК. А по цене одного танка можно закупить 4000 FPV. Но нам нужны десятки тысяч FPV-камикадзе ежемесячно. Такой запрос может покрыть только государство. Поэтому очень важно об этом говорить и всех вас призываю об этом говорить.

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