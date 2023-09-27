Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе ответил на заявление Орбана о том, что Венгрия против вступления Украины в ЕС и НАТО, пока венгры Закарпатья не будут учиться в школе на венгерском языке.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я где-то это видел и слышал до этого, когда наш сосед (ред. – россия) считал, что он некий нам брат, но он нам не брат, мы увидели, что это подлецы и чмони, которые всегда хотели нас захватить», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

По его мнению, никто не может навязывать нам свои правила в нашей стране, у нас здесь свой язык, своя культура, поэтому любые ультиматумы, чтобы мы сделали так, иначе нас не будут поддерживать, просто неприемлемы. К тому же, напоминает эксперт, у нас есть закон «О национальных меньшинствах Украины», там все прописано.

«В-третьих, как можно нам о чем-то говорить? Я что-то не помню, чтобы мы видели в Венгрии школы, где учат по-украински. Я еще такого не видел. Поэтому я считаю, если у вас есть какая-то к нам просьба, пожалуйста, есть Министерство иностранных дел, есть Министерство культуры, обращайтесь, создавайте рабочую группу, открывайте школы», - объясняет Георгий Биркадзе.

Но, отмечает эксперт, пусть венгры откроют сначала украинские школы в Венгрии, а затем выдвигают претензии Украине, что мы как-то плохо относимся к ним в Закарпатье. Поэтому, заключает он, наши соседи должны сначала сами что-то сделать, чтобы требовать что-то от нас, а о языке ультиматумов и вовсе пора забыть.

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