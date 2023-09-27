Потери ВСУ по-прежнему в 5-6 раз меньше, чем у российских оккупантов.

Об этом рассказал экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с соучредителем Украинского института будущего Юрием Романенко.

Аресточив отметил, что потери у ВСУ достаточно серьезные. И раненными, и выбывшими из строя, по санитарным причинам и так далее, но стоит учитывать, о каких подразделениях идет речь.

"Все зависит от того, какие подразделения комплектовались этим ТЦК. Нельзя брать это, как средний показатель. Потому что как раз могли попасть люди, которые в зонах активных боевых действий, а значит, естественно, цифры будут такими. Но то, что мы нуждаемся в мобилизации, и она идет у нас непрерывно - не волнами, и то, что мы российскому людскому массиву не можем противопоставлять соответствующую плотность наших войск - это понятное дело", - ответил он.

Вопрос сохранения людей - это не только вопрос мобилизации, но и подготовки воинов. Кроме того, надо не забывать, чтобы решать задачи, нам постоянно нужны новые соединения, поэтому постоянно создаются новые бригады, и это тоже фактор в формуле, который мало кто учитывает.

"Пополнение идет не только на восполнение выбывших, но и на создание новых подразделений, соединений, которые постоянно создаются. Не надо думать, что все идут только замещать", - подчеркнул эксперт.

Арестович добавил, что потери ВСУ по-прежнему в 5-6 раз меньше, чем у российских оккупантов.

"Нарратив, который они забрасывают, пытаясь сорвать нашу мобилизацию, и не очень я бы сказал логичное объяснение тех, кто у нас отвечает за вопросы мобилизации. То есть, у нас нарушена стратегическая коммуникация, кроме того, проводится соответствующая российская стратегическая кампания на срыв мобилизации - эти два фактора не могут не заставлять волноваться большое количество людей, особенно тех, кому предстоит быть мобилизованными", - сказал Арестович.





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