Экс-председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький объяснил, что в тюрьме ни в коем случае нельзя садиться играть, рассказывать о себе и задавать слишком много вопросов.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Во-первых, желательно не рассказывать сильно там о своем деле в деталях, те заключенные, которые там уже отбывают наказание, спрашивают из любопытства, а кто-то из рабочего любопытства. Он становится уязвимым не только в мошеннических действиях, он дает информацию и, соответственно, дает себя задеть. Но ведь эта история с двух сторон: человек о себе рассказывает, но он хочет и узнать о других. А если человек в тюрьме задает слишком много вопросов, то он становится подозрительным», - объясняет Сергей Старенький.

А девиз «Не верь, не бойся, не проси», отмечает он, до сих пор действенный, только самое важное – это поддержка близких людей со свободы. Если же не будет этой поддержки, утверждает гость программы, никакой адвокат, никакие внутренние убеждения не помогут не сломаться. Кроме этого, добавляет он, важно, чтобы родственники осужденного быстро снабдили его вещами первой необходимости, иначе ему придется просить у других, а это всегда плохо.

«Первый вопрос – за что сидишь? Не очень опытный человек начинает рассказывать, что сделал. Правильный ответ – по 185 статье. Это воровство. Если преступник спросил у преступника и ответ, что по 185, то он понимает, что это кража, но он не рассказывает, что залез, украл, знал, что бабка уходит, он у нее забрал и т.д.», - рассказывает Сергей Старенький.

То есть, объясняет правозащитник, вот такие ответы должны быть, ты не должен излагать детали и тем более выпрашивать подробности у других, потому что ты можешь подвергнуть себя опасности этим. Вместо этого, добавляет он, можно говорить на какие-то общие темы, о жизни, о машинах, о звездах, но нельзя садиться играть, вас все равно обманут. К тому же, констатирует гость программы, в тюрьме нет друзей, поэтому все вопросы нужно решать только через адвоката.

Как сообщала Politeka, Старенький рассказал, кто поставляет запрещенные вещи в тюрьме.

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