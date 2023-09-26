Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал теорию о том, что Дуда и Зеленский договорились о показательном ухудшении отношений, чтобы партия Дуды победила на выборах.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«У меня есть человек, с которым я общаюсь, он в Польше, я спрашивал об этом, могу сказать, что действительно они предупреждали, что будет меняться риторика. Никто ни с кем не договаривался, но они предупреждали, что у них выборы, у них 4 миллиона людей, работающих в аграрной отрасли, и им нужно выиграть эти выборы, поэтому нужно менять риторику, потому что они требуют запрет экспорта», - рассказывает Георгий Биркадзе.

А что касается причин конфликта, отмечает он, то президент Зеленский во время войны не должен заниматься зерном, осталось ли оно в Польше или нет. Для этого, напоминает эксперт, у нас есть министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, есть премьер-министр Денис Шмыгаль, вот он должен был работать вместе с премьер-министром Польши. В то же время, констатирует он, 100 тысяч вопросов все задают только одному человеку, президенту Зеленскому.

«Я считаю, что мы действительно нарушили закон – это наши миллионеры, зарабатывающие здесь деньги, я имею в виду перекупщиков зерна. Они заработали вместе с поляками, с трейдерами миллионы долларов, а страдает из-за этого наш президент и требуют с него», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Конечно, утверждает эксперт, президент ответственен за все происходящее в государстве, но о каждой ситуации нужно говорить отдельно. По его мнению, во время войны президент должен заниматься тем, чтобы обеспечить наших военных оружием, а не тем, что там с зерном, которое не вывезли из Польши.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что ВСУ будут еще больше бить по оккупантам в Крыму, чтобы освободить полуостров, а для самой россии у нас есть отличные беспилотники.

Также Politeka писала, что Шейтельман прокомментировал успешный удар ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе и объяснил, как нам это удалось.