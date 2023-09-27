Редактор портала “Хвиля” Юрий Романенко заявил, что украинцам предстоит пережить очень тяжелую зиму. С одной стороны оккупанты продолжат обстреливать украинскую инфраструктуру а с другой наши чиновники плохо подготовились к чрезвычайным ситуациям, которые могут вохникнуть зимой.

"А если не повезет и недельку будет минус двадцать? А если будет минус двадцать и прилеты ракет? Почему население должно страдать из-за того, что вы не способны организовать элементарные процессы или жадны настолько, что будете потрошить Украину даже стоя на краю у гробовой доски?”, - написал Романенко.

Он рассказывает, что Министерство энергетики "наконец-то проснулось" в сентябре месяце и заявило о том, что из-за ожидаемых атак россиян на нашу энергосистему, мы должны увеличивать добычу угля для того, чтобы избежать отключений света зимой.

Возникает много вопросов, почему этим решили заняться только сейчас, когда до старта отопительного сезона остается чуть больше месяца, чем профильное ведомство занималось все это время.

"За полтора месяца до отопительного сезона и через полтора года войны по щучьему приказу, по моему желанию добыча угля вырасти раз-два! Прошлой зимой мы так справились, что даст Бог и этой справимся, а если не справимся, то скажем, что это все агрессор и проклятые социологии" - возмущается Романенко.

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