Деньги чиновники потребовали за изготовление загранпаспортов, сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Сообщается, что львовские чиновники наладили циничную схему.

«По данным следствия, начальник одного из отделов миграционной службы Львовщины систематически получал взятки от лиц, желающих ускорить процесс изготовления документов для выезда за границу.

В то же время начальник отдела миграционной службы в другом районе области наладил аналогичную схему получения неправомерной выгоды за ускоренное оформление загранпаспортов», – говорится в сообщении прокуратуры.

Оба чиновника задержаны с поличным, сразу после получения взяток.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении их от занимаемой должности.

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