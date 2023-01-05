В "Дію" вернули полезную функцию. Так, вернули возможность получить справку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Среди прочего, она понадобиться для оценки и возмещения поврежденного или уничтоженного российскими оккупантами имущества. Об этом сообщил глава Минцирфы Михаил Федоров.
Он отметил, что также эту справку можно заказать перед арендой квартиры – чтобы убедиться, действительно ли вы снимаете жилье у реального владельца.
"Вернули на портал Дія справку из Государственного реестра прав. Она подтверждает, что вы владелец недвижимости. После 24 февраля реестры приостановили работу в целях безопасности. С мая они снова работают. Теперь получить справку можно всего за 5 секунд", – говорится в сообщении.
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Как получить справку
Потребуется квалифицированная электронная подпись - с ее помощью нужно будет зарегистрироваться или авторизироваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua. Далее нужно:
- проверить корректность личных данных в пользовательском профиле, при необходимости обновить их;
- выберать услугу "Предоставление информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество";
- заполнить онлайн-форму с указанием критерия поиска;
- уплатить административный сбор.
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