Россиянин, который превысил срок пребывания в Украине, нарисовал в загранпаспорте флаг Украины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Facebook.

В Киевской области пограничники задержали гражданина России, который превысил срок пребывания в Украине.

В разговоре мужчина рассказал, что возвращаться домой, в РФ, не хочет.

Выяснилось, что мужчина зачеркнул в паспорте графу "гражданство".

Для дальнейшей проверки мужчину передали Национальная полиция Украины.

Ранее сообщалось, что В Ростове-на-Дону (РФ) по подозрению в намерении поджечь военкомат задержаны три человека, в их числе двое несовершеннолетних. По данным российского телеграм-канала "База", задержания прошли в ночь на 3 января, их проводили сотрудники ФСБ России.

Со ссылкой на данные следствия телеграм-канал пишет, что подозреваемые собирались поджечь здание военкомата с помощью "коктейлей Молотова".

Сообщается, что дома у задержанных прошли обыски.

Напомним, что россия продолжает стягивать военную технику в Беларусь, эшелоны идут прямо под жилыми домами.

Также сообщалось, что в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что российский самолет рухнул между домами - появились кадры.