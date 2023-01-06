Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Facebook.
В Киевской области пограничники задержали гражданина России, который превысил срок пребывания в Украине.
В разговоре мужчина рассказал, что возвращаться домой, в РФ, не хочет.
Выяснилось, что мужчина зачеркнул в паспорте графу "гражданство".
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Для дальнейшей проверки мужчину передали Национальная полиция Украины.
Ранее сообщалось, что В Ростове-на-Дону (РФ) по подозрению в намерении поджечь военкомат задержаны три человека, в их числе двое несовершеннолетних. По данным российского телеграм-канала "База", задержания прошли в ночь на 3 января, их проводили сотрудники ФСБ России.
Со ссылкой на данные следствия телеграм-канал пишет, что подозреваемые собирались поджечь здание военкомата с помощью "коктейлей Молотова".
Сообщается, что дома у задержанных прошли обыски.
Напомним, что россия продолжает стягивать военную технику в Беларусь, эшелоны идут прямо под жилыми домами.
Также сообщалось, что в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что российский самолет рухнул между домами - появились кадры.