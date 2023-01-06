Так, в эфире единого телемарафона министр обороны Алексей Резников сделал заявление относительно массовой мобилизации, пишет Politeka.net.

«Мы добираем, мы пополняем. Потери тоже, к сожалению, есть. Мы восстанавливаем потери наших боевых бригад, каких-то специалистов берем особых, которые нам нужны для тех или иных задач», - сообщил Резников, добавив, что потребности в массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день он не видит.

Также министр обороны напомнил, что мобилизация в Украине была объявлена еще в феврале, и она продолжается.

Резников заверил, что Украина не исчерпала даже тот "100% потенциал", введенный законом в феврале.

Однако ситуация на фронте может измениться в любой момент.

«Поэтому в зависимости от того, как будут развиваться события, будет приниматься решение СНБО, Президента, ВР и тогда будет это публично, что мы увеличиваем потребности сектора безопасности и обороны, нам надо увеличивать мобилизацию", – пояснил Резников.

Напомним, ранее заявление относительно дополнительной мобилизации сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Мы уже проводим её в том виде, в каком она есть. У нас достаточно людей, и я четко вижу, что у меня есть. У нас достаточно. Мне не нужны еще сотни тысяч", — заявил Залужный.

Также генерал добавил, что сейчас Украина нуждается в тяжелой технике, такой как БТРы и БМП, а также в боеприпасах.

"Обратите внимание, я сейчас не говорю о F -16", — сказал Залужный.

Также сообщалось, кого из украинцев могут призвать после Нового Года.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов предупредил Залужного об опасностях.

Также напомним, что Валерий Залужный поднял очень сложную и болезненную тему.