Это произошло в четверг, 5 января, сообщил редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что самолет упал между изувечными обстрелами домами и воронками от снарядов, и сгорел дотла.
«Ребята, вы лучше!», «Удачи», «Там 3 дома несчастных, и те просто в хлам разбиты», «Долетался», - обсуждают кадры пользователи соцсетей.
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Добавим, вечером 5 января в Генштабе ВСУ сообщили о сбитии вражеского самолета Су-25 и вертолета Ми-8.
Между тем, в Сети показали, как выглядит Бахмут после непрерывных и жестоких боев.
На спутниковых снимках Maxar – ситуация в городе до 1 августа 2022 года и после 4 января 2023 года.
А в Белом Доме объяснили, зачем руководителю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину нужен Бахмут.
Так, Reuters со ссылкой на представителя Белого дома пишет, что Пригожин "заинтересован в получении контроля над солью и гипсом из шахт вблизи удерживаемого Украиной города Бахмут".
Есть признаки того, что "одержимостью" России и Пригожина Бахмутом руководят финансовые мотивы, добавил чиновник.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина переплюнула Пентагон – такого еще никто не видел.
Также сообщалось, что Россия не планирует завершать войну – потери будут колоссальными.
Ранее стало известно, что россияне меняют тактику обстрелов Украины.