Украинская ПВО попала в российский самолет – он упал под Бахмутом в селе Веселая Долина.

Это произошло в четверг, 5 января, сообщил редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что самолет упал между изувечными обстрелами домами и воронками от снарядов, и сгорел дотла.

«Ребята, вы лучше!», «Удачи», «Там 3 дома несчастных, и те просто в хлам разбиты», «Долетался», - обсуждают кадры пользователи соцсетей.

Добавим, вечером 5 января в Генштабе ВСУ сообщили о сбитии вражеского самолета Су-25 и вертолета Ми-8.

Между тем, в Сети показали, как выглядит Бахмут после непрерывных и жестоких боев.

На спутниковых снимках Maxar – ситуация в городе до 1 августа 2022 года и после 4 января 2023 года.

А в Белом Доме объяснили, зачем руководителю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину нужен Бахмут.

Так, Reuters со ссылкой на представителя Белого дома пишет, что Пригожин "заинтересован в получении контроля над солью и гипсом из шахт вблизи удерживаемого Украиной города Бахмут".

Есть признаки того, что "одержимостью" России и Пригожина Бахмутом руководят финансовые мотивы, добавил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина переплюнула Пентагон – такого еще никто не видел.

Также сообщалось, что Россия не планирует завершать войну – потери будут колоссальными.

Ранее стало известно, что россияне меняют тактику обстрелов Украины.