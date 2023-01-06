В Ростове-на-Дону (РФ) по подозрению в намерении поджечь военкомат задержаны три человека, в их числе двое несовершеннолетних.

По данным российского телеграм-канала "База", задержания прошли в ночь на 3 января, их проводили сотрудники ФСБ России.

На официальных ресурсах спецслужбы сведений об этом нет, однако, Baza назвала имена предполагаемых задержанных. Это 21-летний Ахмед Р., 17-летний студент колледжа технологий машиностроения Илья К. и его ровесник, студент института управления, бизнеса и права Ивана Б.

Со ссылкой на данные следствия телеграм-канал пишет, что подозреваемые собирались поджечь здание военкомата с помощью "коктейлей Молотова".

Сообщается, что дома у задержанных прошли обыски.

Ранее глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай в эфире телемарафона сообщил, тчо мобилизованные россияне практически деморализованы из-за условий, в которых оказались.

«Кроме того, рядом с ними воюют зэки-вагнеровцы, которые постоянно над ними издеваются, а позади – кадыровцы, от которых можно ожидать чего угодно. Агрессию от поражений россияне срывают на местных жителях», – добавил глава ОВА.

Напомним, что россия продолжает стягивать военную технику в Беларусь, эшелоны идут прямо под жилыми домами.

Также сообщалось, что в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что российский самолет рухнул между домами - появились кадры.