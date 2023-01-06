По данным российского телеграм-канала "База", задержания прошли в ночь на 3 января, их проводили сотрудники ФСБ России.
На официальных ресурсах спецслужбы сведений об этом нет, однако, Baza назвала имена предполагаемых задержанных. Это 21-летний Ахмед Р., 17-летний студент колледжа технологий машиностроения Илья К. и его ровесник, студент института управления, бизнеса и права Ивана Б.
Со ссылкой на данные следствия телеграм-канал пишет, что подозреваемые собирались поджечь здание военкомата с помощью "коктейлей Молотова".
Сообщается, что дома у задержанных прошли обыски.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Ехали в кратковременный отпуск: ДТП оборвала жизни военных на киевской трассе, известны подробности
Не явилась на спектакль: в россии внезапно пропала без вести Валюха из "Сватов", что известно
Масштабное ЧП в Санкт-Петербурге, число жертв растет: подробности и кадры пожара
Руководитель клиники с женой и врачами разворовали миллионы гривен: по какой схеме
Ранее глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай в эфире телемарафона сообщил, тчо мобилизованные россияне практически деморализованы из-за условий, в которых оказались.
«Кроме того, рядом с ними воюют зэки-вагнеровцы, которые постоянно над ними издеваются, а позади – кадыровцы, от которых можно ожидать чего угодно. Агрессию от поражений россияне срывают на местных жителях», – добавил глава ОВА.
Напомним, что россия продолжает стягивать военную технику в Беларусь, эшелоны идут прямо под жилыми домами.
Также сообщалось, что в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что российский самолет рухнул между домами - появились кадры.