Украинцы с января 2023 года будут платить больше при оплате коммунальных услуг.

Облгазы пересчитали объемы, на которые начисляют платеж за доставку газа, пишет "Обозреватель".

Размер абонентской платы высчитывают с учетом потребления за прошлый год. Весь газ в кубометрах, которые потратили, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. Сумма, которая получилась – абонплата.

При этом тариф разный почти для каждого региона и зависит от:

протяженности труб;

зарплат на предприятии;

сопутствующих расходов.

"За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года", – сообщили в пресс-службе Региональной газовой компании.

Таким образом, до 1 января украинцы платили за доставку газа, исходя из объемов потребления с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.

С 1 января будут учитываться уже объемы газа с октября 2021 года по конец сентября 2022 года. Поэтому в зависимости от израсходованного объема газа суммы в платежках потребителей, полученных в январе, увеличатся.

Напомним, мужчина потерял почти 75 тысяч, пытаясь купить генератор.

Также Politeka сообщала, украинцам сообщили хорошую новость, что подешевеет с 1 января.

Как Politeka писала, что придется платить за снятие денег в банкомате, подробности.