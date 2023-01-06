Облгазы пересчитали объемы, на которые начисляют платеж за доставку газа, пишет "Обозреватель".
Размер абонентской платы высчитывают с учетом потребления за прошлый год. Весь газ в кубометрах, которые потратили, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. Сумма, которая получилась – абонплата.
При этом тариф разный почти для каждого региона и зависит от:
протяженности труб;
зарплат на предприятии;
сопутствующих расходов.
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"За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года", – сообщили в пресс-службе Региональной газовой компании.
Таким образом, до 1 января украинцы платили за доставку газа, исходя из объемов потребления с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.
С 1 января будут учитываться уже объемы газа с октября 2021 года по конец сентября 2022 года. Поэтому в зависимости от израсходованного объема газа суммы в платежках потребителей, полученных в январе, увеличатся.
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