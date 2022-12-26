В последнее время все больше в сети появляется на сайтах продаж различных товаров объявления, которые созданы лишь с целью привлечения внимания доверчивых граждан. Чаще всего преступники требуют предоплату за товар, а после успешно исчезают и ставят покупателя в «блок».

Одним из самых популярных товаров в стране остается генератор. Житель Тернополя по собственной доверчивости потерял почти 74 550 гривен, которые он перечислил неизвестному за покупку генератора.

Сведения о происшествии правоохранители территориального подразделения полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований согласно ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина перевел средства в качестве предоплаты за товар, цена которого была ниже, чем у других продавцов. После этого преступники прекратили отвечать на попытки связаться с ними.

В полиции напоминают: следует проверять информацию о продавце, отзывы о его товарах, проверять товар на почте, а также при первой покупке у нового продавца всегда пользоваться наложенным платежом.

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