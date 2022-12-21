Об этом, как пишет Politeka.net, заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
«Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам", - сказал Шмигаль.
По состоянию на утро 20 декабря в энергосистеме работали 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций. Однако из-за существенных повреждений в сети сохраняется значительный дефицит электроэнергии.
Аварийные отключения были применены в 11 регионах.
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Добавим, атака дронами 19 декабря была самой большой с начала войны.
По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, оккупанты начали выпускать по территории Украины дроны иранского производства Shahed-131, которые меньше Shahed-136.
Часть БПЛА удается сбивать еще на подлете - на территории Николаевской и Одесской областей. Однако некоторое их количество все же проходит – враг использует массив данных разведки.
"Это наземная разведка, агентурная, космическая – они прокладывают маршруты там, где очевидно есть слабые места украинского ПВО", – пояснил Игнат.
Напомним, Укрэнерго дало новый прогноз по свету.
Ранее стало известно, что блекаут в некоторых районах Киевской области может длиться до 23 декабря.
Также напомним, что сообщалось о новом мощном взрыве в Киеве – предварительно в жилом доме взорвался газовый баллон.