В Украине хотят вести дополнительный налог на снятие наличных, что известно о новой концепции.

В Украине обсуждается обновленная концепция налоговой реформы, которая предполагает существенное ограничение для наличных операций с деньгами. По информации СМИ концепция "10-10-10" будет предусматривать введение дополнительного налога на снятие наличных, передает УП.

Как оказалось, авторы документа поставили за цель "борьбу с теневой экономикой и схемами по уклонению от налогообложения". Поэтому по мнению законотворцев налогообложение наличных должно повысить стоимость сверток с НДС, выплаты зарплат в конвертах, теневого трудоустройства и большинства других схем.

В украинских СМИ появилась информация о том, как будет работать новая система. К примеру: при снятии, например, 100 гривен в банкомате или в кассе банка со счета человека будут списываться 10 гривен и налог. Отмечается, что эта идея еще обсуждается, поэтому окончательный размер ставки пока неизвестен.

Однако почти наверняка в налоговой реформе будут другие ограничения на наличные расчеты. Среди них – запрет на снятие наличных юридическими лицами и запрет продажу за наличные деньги подакцизной продукции.

Важно уточнить, что все ограничения и новый налог на наличные операции авторы документа предлагают ввести только тогда, когда в Украине стабилизируется ситуация с безналичными расчетами, в частности в результате длительных блекаутов и отсутствия стабильной связи.

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