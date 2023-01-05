Министр обороны Алексей Резников считает, что в Украине пока нет необходимости объявлять новую мобилизацию, хотя ситуация может измениться в зависимости от ситуации на фронте.

В настоящее время продолжается плановая мобилизация, объявленная 24 февраля, отметил он в интервью в рамках телемарафона «Единые новости», сообщает Укринформ.

«Мы подбираем, мы восполняем, потери тоже, к сожалению, есть, мы возобновляем потери наших боевых бригад, каких-то специалистов берем особых, которые нам нужны для тех или иных задач, но потребности в такой массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу» , – сказал Резников.

Также сообщалось, что Залужный высказался относительно новой большой волны мобилизации в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы возможные сроки новой атаки дронами и ракетами, чтобы оставить украинцев без света.

Напомним также, что в россии могут объявить всеобщую мобилизацию.