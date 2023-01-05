Как сообщает Politek.net со ссылкой на Государственное бюро расследований, бывший милиционер активно сотрудничает с оккупантами, а сейчас скрывается от следствия во временно оккупированном Донецке.

«После захвата российскими войсками Лимана фигурант, проигнорировав приказ руководства об эвакуации, перешел на сторону врага. Во время «визита» замминистра так называемого «мчс днр» эксправохранитель лично интересовался, когда можно выходить на «службу», - сообщили в ДБР.

За свою лояльность предатель получил должность так называемого начальника группы надзорной деятельности и профилактической работы пожарно-спасательный отряд г. Красный Лиман в структурном подразделении мчс оккупационной администрации.

Когда ВСУ освободили Лиман, предатель сбежал с оккупантами и сейчас находится в Донецке, который, подчеркнем, тоже рано или поздно будет освобожден от оккупантов.

Следовательно, эксправохранитель, который на опубликованном ДБР фото еще улыбается, а теперь заочно обвиняется в государственной измене, получит по заслугам.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения", - отметили в ДБР.

Напомним, ранее стало известно, что чиновники Сумщины помогали армии России "захватить" Киев.

Также сообщалось, сколько лет получил предатель, раскрывавший расположение бомбоубежищ.

Кроме того, Politeka.net писала, что мужчина, приехавший "к родственникам" в Киев оказался российским агентом.