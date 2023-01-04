Как пишет Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, руководитель частной клиники на Буковине, его жена – ФЛП и еще трое сотрудников медучреждения наладили механизм завладения бюджетными средствами, полученными от государства в качестве возмещения за предоставление услуг населению.

Следствием установлено, что врачи вносили в электронную систему здравоохранения ложные сведения об услугах, которые на самом деле никто не получал.

«Из проведенных более 1000 допросов «пациентов» установлено, что основная их часть услуг не получала, а государство безосновательно выделило медучреждениям за эти услуги более 8 млн грн», - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Незаконно полученные средства представители медучреждения легализовали путем перечисления на счета подконтрольных хозяйствующих субъектов.

О подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины уведомлено пяти лицам.

На опубликованных прокуратурой кадрах можно увидеть пачки денег и "ковры" из долларов.

Комментируя циничную схему, украинцы предполагают, что она не единственная:

«Что-то думаю, что такое есть не только на Буковине, потому что как есть такая возможность (украсть) ею обязательно воспользуются», «Подозреваю, что речь идет об услугах КТ-МРТ», «Такое повсюду» .

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве разворовали гуманитарку.

Кроме того, ранее сообщалось, сколько лет получила украинка, которая помогала оккупантам в Херсонской области, затем переехала на контролируемую россиянами территорию, а впоследствии решила поехать к дочери в ЕС, где ее и задержали.

Также стало известно о предательницах, подсказывавших оккупантам, как бомбить роддома и школы.