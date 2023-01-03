Жительница оккупированного Лисичанска пожаловалась пропагандистам на тяжелую жизнь в городе, но винит во всем Украину. О чем сочинила стих.
Видео со странной женщиной опубликовал украинский журналист Денис Казанский, который прокомментировал такое поведение.
"Жительница Лисичанска:
- У нас нет света, нет воды, нет отопления. А хотите я вам расскажу стих, КАК НА НАС НАПАЛА УКРАИНА?
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Вот честно, я не испытываю ненависти к таким людям. Тут чисто научный интерес - очень хотелось бы понять, как у них получается так мыслить?
Каким образом, живя в мирном городе, в который вторгается армия другой страны, можно убедить себя, что на тебя напала твоя собственная страна, в которой ты и так жила?", - удивляется Казанский.
Напомним, Украина в ночь на 2 января пережила новую атаку со стороны оккупантов.
Позже появились фотографии последствий.
Также Politeka.net писала, что запроданка Повалий развлекала россиян, пока в Украину летели их ракеты.