Жительница оккупированного Лисичанска пожаловалась пропагандистам на тяжелую жизнь в городе, но винит во всем Украину. О чем сочинила стих.

Видео со странной женщиной опубликовал украинский журналист Денис Казанский, который прокомментировал такое поведение.

"Жительница Лисичанска:

- У нас нет света, нет воды, нет отопления. А хотите я вам расскажу стих, КАК НА НАС НАПАЛА УКРАИНА?

Вот честно, я не испытываю ненависти к таким людям. Тут чисто научный интерес - очень хотелось бы понять, как у них получается так мыслить?

Каким образом, живя в мирном городе, в который вторгается армия другой страны, можно убедить себя, что на тебя напала твоя собственная страна, в которой ты и так жила?", - удивляется Казанский.

Напомним, Украина в ночь на 2 января пережила новую атаку со стороны оккупантов.

Позже появились фотографии последствий.

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