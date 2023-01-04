Климатологи рассказали, почему в разгар зимы сияет солнце, начинают распускаться цветы, а столбики термометров показывают аномальную температуру.

Как оказалось, радоваться нечему, пишет Politeka.net.

Так, по словам синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, аномальное тепло, ставшее беспрецедентным по своей интенсивности и масштабам, установилось на всей территории Европы.

«Благодаря сочетанию нескольких благоприятных факторов, таких как малооблачное небо, высокое атмосферное давление и активный перенос воздуха с юга, со стороны Африки, температурный фон оказался на 15 – 20 °С выше климатической нормы и соответствовал апрелю!», - рассказали синоптики.

В некоторых странах мира первого января даже были установлены новые национальные рекорды максимальной температуры этого месяца за всю историю метеорологических наблюдений. К примеру, в Испании было +24,9 °С, а в Чехии +19,6 °С. Только на Скандинавском полуострове сохраняется зимний характер погоды со снегом и морозами.

Исторические сведения свидетельствуют, что такая интенсивная волна тепла в январе наблюдается впервые за последние 100 – 150 лет.

На территории Украины в течение 1 и 2 января 2023 также наблюдались экстремально высокие температуры.

Более высокие характеристики наблюдались в западных и южных областях нашей страны. В Ивано-Франковске воздух прогрелся до +20 °С, в Измаиле до +18 °С. В Киеве также был побит рекорд января за всю историю наблюдений – зафиксирована температура +13,2 °С два дня подряд!

Эксперты подчеркивают, что такие синоптические процессы показывают, что накануне развитие получил высотный субтропический гребень над северной частью Африканского континента. Тропическая воздушная масса беспрепятственно поступала на большую часть Европы, а вся циклоническая деятельность происходила по периферии гребня.

Еще одним фактором в пользу интенсивного прогрева было отсутствие снежного покрова, поэтому дополнительных расходов тепла на снеготаяние не произошло.

«Для января подобный тип циркуляции не характерен, а чаще встречается весной и летом. По всей видимости, этот инцидент является следствием глобального потепления климата, которое, как известно, сильнее проявляется именно в зимний период в нашем регионе», - раскрыли синоптики причину аномалии.

Климатологи уверены, что в ближайшие годы подобные активные волны тепла с юга могут участиться.

Напомним, энергетики рассказали, как резкое потепление повлияло на ситуацию со светом.

Также сообщалось, что погода в первый месяц 2023-го удивит украинцев.