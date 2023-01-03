В Украину неожиданно пришла весна, но уже совсем скоро ей придется покинуть наши края, чтобы вернуться в свое время.

Так, по словам известного синоптика Наталки Диденко, 4 января массовые температурные рекорды уже маловероятны, но тепло еще будет.

"Максимальная температура воздуха завтра будет составлять в большинстве областей Украины +2+8 градусов, на юге и западе +5+11 градусов", - рассказала Диденко.

Серьезные осадки не ожидаются. Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-12 метров в секунду.

В украинской столице 4 января температура воздуха начнет снижаться, но «плюсы» еще побудут – в течение дня воздух прогреется до +3+5 градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, осадков не будет.

А вот в дальнейшем температура воздуха начнет снижаться, пик морозов, по словам Диденко, придется на 6-9 января.

«Осадки сначала появятся в виде дождя, затем перейдут в мокрый снег и снег. Самыми холодными в Рождественские дни и ночи будут север, часть центра, которая ближе к востоку и востоку Украины, ночью, вероятно, до -10-16 градусов», - рассказала синоптик.

Диденко советует внимательно следить за уточненными прогнозами и подготовиться к резкому изменению погоды.

Тем временем климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского подвели погодные итоги 2022 года в столице.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднегодовая температура в Киеве составила +9,7°С, что на 0,7°С выше климатической нормы.

Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.

Также сообщалось, что теплая погода отразилась на энергетической ситуации в стране.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы выбрали дату Рождества.

Также стало известно, что погода в январе удивит украинцев.