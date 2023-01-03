В Харькове артдиректор телевизионного канала признан виновным в коллаборационизме.

Приговор вынес Дзержинский районный суд города по ч.2 ст. 28 ч.6 ст.111-1 УК.

Мужчина с 12 по 16 апреля изготовил и хранил листовки с изображением латинской буквы "Z", используемой оккупантами, передает "368.media".

Предатель направил дочери, которая является гражданкой России, макет листовки для распространения среди вооруженных сил РФ.

Изготовленные по макету листовки в период с 21 апреля были распространены среди солдат русской армии и незаконных вооруженных формирований ЛНР, ДНР. В первой половине мая мужчина также создал открытки с изображением буквы Z, русского флага и лозунгами «Работайте братья! Победа за нами! Мы на своей земле!».

В середине мая он переслал макет листовки дочери, которая затем инициативно обратилась к президенту РФ и министерству обороны с предложением их распространения среди солдат для поддержки «боевого духа».

Женщина получила согласие на использование открыток, изготовленных ее отцом, в рамках информационно-разъяснительной и военно-патриотической работы с личным составом вооруженных сил РФ.

В судебном заседании мужчина вину признал. Он рассказал, что насмотрелся пророссийских телепрограмм и являясь художником, занялся изготовлением открыток.

Действия квалифицировали как информационную деятельность в сотрудничестве с государством-агрессором при отсутствии признаков государственной измены и по предварительному сговору группой лиц.

Суд назначил 10 лет лишения свободы.

Максимально возможным наказанием был срок в 12 лет.

Известно, что в отдельном производстве продолжается расследование также в отношении дочери обвиняемого.

В списке акционеров телеканала есть сын покойного экс-мера Харькова Геннадия Кернеса Даниил Привалов и Алла Добкина — супруга бывшего нардепа Михаила Добкина.

Напомним, предатель "сливал" врагам информацию о расположении "Хаймарсов": суд вынес приговор.

Также сообщалось, что раненого бойца ВСУ не пустили в лифт "из-за долгов по коммуналке" в Днепре.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ предупредили о возможных российских обстрелах Украины на Рождество.