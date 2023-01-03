Напомним, ранее в Сети появилось видео, которое, как утверждалось было сделано на корпоративе в Дубае. 57-летний Меладзе ответил на приветствие от поклонника "Слава Украине", сказав "Героям слава".
После громкой одобрительной реакции гостя на приветствие Меладзе сказал в микрофон: "Тсс, я вне политики сегодня здесь".
Российская пропагандистка, сенатор Елена Афанасьева восприняла слова Меладзе, как предательство.
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«Скотство! Уродство! Предательство! За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации", – написала она.
Депутат Госдумы Сергей Миронов, в свою очередь, предложил лишить артиста всех имеющихся у него званий: «Его поведение достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь «урвать» со всех сторон. Пора бы определиться».
Пользователей соцсетей развеселила истерика россиян на поступок Валерия Меладзе:
«Инагент, как знак качества уже», «Достойный человек», «37-й год там давно наступил, стукачат друг на друга, инакомыслие просто убито на корню», «Валерий молодец! Слава Украине!», «Это вам не Газманов», «Меладзе я конечно не фанат, но за то что он адекватен и не поддался на ура патриотизм я его уважаю», «Меладзе, спасибо что не украл любимые песни детства», «Начинаю активно слушать песни Меладзе», «Половина россии сказала бы "Слава Украине", но боятся».
Напомним, отличился на корпоративе и путинист Олег Газманов.
Артиста перепугала просьба нескольких гостей сказать, что он против Украины и стал требовать, чтобы ему дали отдохнуть.
Также сообщалось, что Сумская, дочь которой живет в россии, показала, с кем встречала Новый Год.
Кроме того, Politeka.net писала, что артисты Квартал 95 не сдержали слез прямо на сцене.