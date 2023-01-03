Проводя древний новогодний ритуал, шаманы использовали фотографии российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, а также змей, сообщает телеканал digi24.
В Сети также были опубликованы кадры этого ритуала.
Используя фото президентов, шаманы пели, танцевали, бросали цветы и зажигали ароматы.
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И, как заверили шаманы, они получили ответ от духов: мирный договор будет подписан до августа 2023 года.
Но в ближайшие дни и месяцы бои усилятся, пока ситуация не успокоится.
Ранее известный таролог и победительница 15 сезона "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова рассказала, что в 2023 году Украину ожидает новая надежда и прорыв.
Карты подсказали ей, что украинско-российская война закончится, когда будет тепло.
А вот известный украинский астролог Влад Росс рассказал, что диктатор Владимир Путин может не пережить 2023 год. Существует пророчество, согласно которому после смерти понтифика Бенедикта XVI "погибнет царь Москвы и будет большое аплодирование".
Это произойдет после Пасхи.
По словам астролога, на возможную близкую смерть диктатора России указывают планеты в его гороскопе. Так, у Путина черная луна входит в дом смерти как раз в мае-июне 2023 года.
Напомним, российские оккупанты меняют тактику обстрелов Украины.
Также сообщалось, что в "Укрэнерго" рассказали о последствиях новой атаки России.
Кроме того, Politeka.net писала, что в центре Москвы россияне устроили странный праздник под Сердючку.