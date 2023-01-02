Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
По его словам, ДТП произошло рядом с АЗС в населенном рункте Броники Новоград-Волынского района.
«Водитель пассажирского автобуса уснул за рулём, снес электроопору и въехал в припаркованную фуру, от чего и погиб на месте», - сообщил Геращенко.
Советник главы МВД также рассказал, что сотрудники заправки первыми стали помогать пострадавшим от порезов пассажирам и вызвали все экстренные службы.
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«Водители! Не садитесь уставшими за руль — как показывает этот трагический пример, это может стоить вам жизни», - призвал Геращенко украинцев.
На опубликованных кадрах видно, что среди пассажиров были дети.
Напомним, 30 декабря тяжелое ДТП произошло на объездной дороге города Житомир, вблизи села Каменка.
Также сообщалось, что в Полтаве на днях произошла трагедия – 60-летний водитель влетел в женщину, которая вместе с двумя детьми переходила дорогу по переходу.
Кроме того, Politeka.net писала, что в "Укрэнерго" рассказали о последствиях новой атаки на энергообъекты.