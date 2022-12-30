Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Полтавську обласну прокуратуру, 27 грудня 60-річний житель Полтави, перебуваючи за кермом автомобіля Citroen, не пропустив жінку, яка з двома маленькими дітьми переходила дорогу пішохідним переходом.
Внаслідок ДТП під колесами загинув 5-річний хлопчик.
Наразі полтавця затримано, вирішується питання про сповіщення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України.
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Додамо, що також цими днями страшна трагедія на дорозі сталася в Австралії - троє дітей понад дві доби просиділи в салоні із загиблими батьками.
Сім'я проїхала 200 кілометрів від Нортема, коли приблизно о першій ночі в неділю їх Land Rover злетів з дороги і перекинувся на дах.
Батьки загинули на місці, а їх троє маленьких дітей виявилися замкненими у справжній пастці.
Друзі родини виявили перевернутий автомобіль лише через 55 годин.
П'ятирічна дівчинка та її брати віком одного і двох років були сильно зневоднені.
Нагадаємо, також повідомлялося про маленьку українку, яка ціною свого життя врятувала батьків.
Також повідомлялося, що 11-річну Єву родичі незаконно вивезли до росії з України та відмовлялися віддавати матері.
Крім того, Politeka.net писала, що історія маленького Альоші зі Слов'янська отримала зворушливе продовження.