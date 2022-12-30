Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Полтавскую областную прокуратуру, 27 декабря 60-летний житель Полтавы, находясь за рулем автомобиля Citroën, не пропустил женщину, которая с двумя маленькими детьми переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП под колесами погиб 5-летний мальчик.
В настоящее время полтавчанин задержан, решается вопрос об извещении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
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Добавим, что также в эти дни страшная трагедия на дороге произошла в Австралии - трое детей более двух суток просидели в салоне с погибшими родителями.
Семья проехала 200 километров от Нортема, когда примерно в час ночи в воскресенье их Land Rover слетел с дороги и опрокинулся на крышу.
Родители погибли на месте, а их трое маленьких детей оказались заперты вв настоящей ловушке.
Друзья семьи обнаружили перевернутый автомобиль только спустя 55 часов.
Пеятилетняя девочка и ее братья в возрасте одного и двух лет были сильно обезвожены.
Напомним, также сообщалось о маленькой украинке, которая ценой своей жизни спасла родителей.
Также сообщалось, что 11-летнюю Еву родственники из россии незаконно вывезли из Украину и отказывались отдавать матери.
Кроме того, Politeka.net писала, что история маленького Алеши из Славянска получила трогательное продолжение.