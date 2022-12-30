Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Полтавскую областную прокуратуру, 27 декабря 60-летний житель Полтавы, находясь за рулем автомобиля Citroën, не пропустил женщину, которая с двумя маленькими детьми переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП под колесами погиб 5-летний мальчик.

В настоящее время полтавчанин задержан, решается вопрос об извещении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Добавим, что также в эти дни страшная трагедия на дороге произошла в Австралии - трое детей более двух суток просидели в салоне с погибшими родителями.

Семья проехала 200 километров от Нортема, когда примерно в час ночи в воскресенье их Land Rover слетел с дороги и опрокинулся на крышу.

Western Australia Christmas car crash killed parents: Father ‘looked exhausted’, driving warning issued

https://t.co/dTr2DOkEJV — News SummedUp NZ (@newssummedupNZ) December 30, 2022

Родители погибли на месте, а их трое маленьких детей оказались заперты вв настоящей ловушке.

Друзья семьи обнаружили перевернутый автомобиль только спустя 55 часов.

Пеятилетняя девочка и ее братья в возрасте одного и двух лет были сильно обезвожены.

Напомним, также сообщалось о маленькой украинке, которая ценой своей жизни спасла родителей.

Также сообщалось, что 11-летнюю Еву родственники из россии незаконно вывезли из Украину и отказывались отдавать матери.

Кроме того, Politeka.net писала, что история маленького Алеши из Славянска получила трогательное продолжение.