Фотографія хлопчика зі Слов’янська облетіло мережу і торкнулося сердець тисяч людей, навіть за межами України.

Нагадаємо, дитину сфотографували, коли він прийшов за подарунком від святого Миколая.

"Подивіться на його ліву руку, в ній хліб. Він йшов за подарунком і їв хліб. Просто хліб", – підписав фото організатор благодійної акції.

Також повідомлялось, що дитина сирота, і проживає у підвалі з дідусем і бабусею, ховаючись від російських бомб.

Згодом з’ясувалося, що У Олексія є тато – він зараз боронить нашу землю від російських загарбників у лавах ЗСУ. Матері хлопчика, на жаль, не стало.

«Маленький Льоша із міста Слов’янськ проживає з бабусею та дідусем. Саме вони дбають про дитину, доки її батько хоробро захищає нашу країну від російських окупантів», - розповіли у Патрульної поліції Краматорська та Слов’янська.

Патрульні не змогли залишитись осторонь цієї історії і завітали до Олексія. Правоохоронці вручили йому солодкий подарунок та ознайомили зі службовим автомобілем та спорядженням патрульних.

Патрульні також розповіли, що хлопчик дуже зрадів такому сюрпризу. Він з великою радістю уявляв себе справжнім поліцейським.

У коментарях до фото українці бажають Олексію якнайшвидшої зустрічі з татом та просять для нього Божого благословення.

«Чудо Хлопчик! Щастя йому і здоров‘я! І щоб батько повернувся пошвидше до синочка», «Сонечко малесеньке. Благослови тебе Боженька», «Який він чудовий! Наче з картинки. Мирного неба маленькому та скоріше бути поруч з татом».

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