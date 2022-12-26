Співачка Ані Лорак, яка з 2014 року живе в Росії і продовжує мовчати про війну, вирішила поділитися своїми бажаннями.

На своїй сторінці в Instagram Ані Лорак розмістила своє фото, зроблене під прикрашеним новорічними іграшками деревом, і написала російською мовою: «Як було б чудово зібрати всю мою сім'ю разом. Мої найкращі побажання та любов кожному!».

У коментарях до посту користувачі соцмереж почали наперебій запрошувати Ані Лорак в Україну, яка постійно перебуває під обстрілами, в міста, які росіяни перетворили на руїни.

"Так у чому ж справа? Велком! Саме встигнете на черговий обстріл! У метро всі разом зберемося, і мрія здійсниться. Там часто бувають Наталія Могилевська, Тіна Кароль, В'ячеслав Вакарчук. Нудно не буде! Чекаємо!», «Приїжджай в Україну! Зустрінемось».

«Запрошуємо до Маріуполя», «Приїжджай в Україну та збирай!», «Приїжджай до Одеси».

«Ви, українці, які поїхали до Росії, своєю мовчанкою підтримували Путіна та війну в Україні, а тепер хочете бути з родиною. Вам закрито дорогу додому на сто років».

«Те, що втратила, більше не повернеш. Чоловіка, сім'ю та рідну нашу Україну. Не побачимо, ніколи», «Приїжджай до Одеси».

Нагадаємо, раніше Потап розповів, що Насті Каменські мали розмову з Анії Лорак.

За його словами, Лорак сказала його дружині, що зберігати мовчання їй порадив Кіркоров.

«Мені Кіркоров сказав нічого не казати, я все розумію, він сказав думати на два роки вперед. Тому не треба мене задовбувати», - процитував Потап Ані Лорак.

Раніше про своє ставлення до акторів, які знімалися у російських проектах, висловилася українська актриса Ірма Вітовська.

Крім того, Politeka.net писала, яку позицію зайняв екс-чоловік Ані Лорак.