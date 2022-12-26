Певица Ани Лорак, которая с 2014-го года живет в россии и продолжает молчать о войне, решила поделиться своими желаниями.

На своей странице в Instagram Ани Лорак разместила свое фото, сделанное под украшенным новогодними игрушками деревом, и написала на русском языке: «Как было бы здорово собрать всю мою семью вместе снова. Мои лучшие пожелания и любовь каждому!».

В комментариях к посту пользователи соцсетей начали наперебой приглашать Ани Лорак в Украину, которая постоянно находится под обстрелами, в города, которые россияне превратили в руины.

«Так в чём же дело? Велком! Как раз успеете на очередной обстрел! В метро все вместе соберёмся, и мечта исполнится. Там часто бывают Наталья Могилевская, Тина Кароль, Вячеслав Вакарчук. Скучно не будет!!! Ждём!», «Приезжай в Украину! Встретимся».

«Приглашаем в Мариуполь», «Приезжай в Украину и собирай!», «Приезжай в Одессу».

«Вы, украинцы, поехавшие в расею, своим молчанием поддерживали Путина и войну в Украине, а теперь хотите быть с семьей. Вам закрыта дорога домой на сто лет».

«То, что потеряла, больше не вернешь. Мужа, семью и родную нашу м Украину. Не увидим, никогда», «Приезжай в Одессу».

Напомним, ранее Потап рассказал, что у Насти Каменских был разговор с Ании Лорак.

По его словам, Лорак сказала его жене, что хранить молчание ей посоветовал Киркоров.

«Мне Киркоров сказал ничего не говорить, я все понимаю, он сказал думать на два года вперед. Поэтому не надо меня задалбывать», - процитировал Потап Ани Лорак.

Ранее о своем отношении к актерам, которые снимались в российских проектах, высказалась украиинская актриса Ирма Витовская.

Кроме того, Politeka.net писала, какую позицию занял экс-муж Ани Лорак.