Фотография мальчика из Славянска облетело сеть и коснулось сердец тысяч людей, даже за пределами Украины.

Напомним, ребенка сфотографировали, когда он пришел за подарком от святого Николая.

"Посмотрите на его левую руку, в ней хлеб. Он шел за подарком и ел хлеб. Просто хлеб", - подписал фото организатор благотворительной акции.

Также сообщалось, что ребенок сирота и проживает в подвале с дедушкой и бабушкой, скрываясь от российских бомб.

Вскоре выяснилось, что у Алексея есть папа – он сейчас защищает нашу землю от российских захватчиков в рядах ВСУ. Матери мальчика, к сожалению, не стало.

«Маленький Леша из города Славянск проживает с бабушкой и дедушкой. Именно они заботятся о ребенке, пока его отец храбро защищает нашу страну от российских оккупантов», - рассказали в Патрульной полиции Краматорска и Славянская.

Патрульные не смогли остаться в стороне от этой истории и пришли к Алексею. Правоохранители вручили ему сладкий подарок и ознакомили со служебным автомобилем и снаряжением патрульных.

Патрульные также рассказали, что мальчик очень обрадовался такому сюрпризу. Он с большой радостью представлял себя настоящим полицейским.

В комментариях к фото украинцы желают Алексею скорейшей встречи с папой и просят для него благословения Божия.

«Чудо Мальчик! Счастье ему и здоровья! И чтобы отец вернулся поскорее к сыночку», «Солнышко маленькое. Благослови тебя Боженька», «Какой он замечательный! Как с картинки. Мирного неба маленькому и скорее быть рядом с папой».

Напомним, в Кривом Роге женщина родила во время застолья - что с ребенком.

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