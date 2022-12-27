Напомним, ребенка сфотографировали, когда он пришел за подарком от святого Николая.
"Посмотрите на его левую руку, в ней хлеб. Он шел за подарком и ел хлеб. Просто хлеб", - подписал фото организатор благотворительной акции.
Также сообщалось, что ребенок сирота и проживает в подвале с дедушкой и бабушкой, скрываясь от российских бомб.
Вскоре выяснилось, что у Алексея есть папа – он сейчас защищает нашу землю от российских захватчиков в рядах ВСУ. Матери мальчика, к сожалению, не стало.
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«Маленький Леша из города Славянск проживает с бабушкой и дедушкой. Именно они заботятся о ребенке, пока его отец храбро защищает нашу страну от российских оккупантов», - рассказали в Патрульной полиции Краматорска и Славянская.
Патрульные не смогли остаться в стороне от этой истории и пришли к Алексею. Правоохранители вручили ему сладкий подарок и ознакомили со служебным автомобилем и снаряжением патрульных.
Патрульные также рассказали, что мальчик очень обрадовался такому сюрпризу. Он с большой радостью представлял себя настоящим полицейским.
В комментариях к фото украинцы желают Алексею скорейшей встречи с папой и просят для него благословения Божия.
«Чудо Мальчик! Счастье ему и здоровья! И чтобы отец вернулся поскорее к сыночку», «Солнышко маленькое. Благослови тебя Боженька», «Какой он замечательный! Как с картинки. Мирного неба маленькому и скорее быть рядом с папой».
Напомним, в Кривом Роге женщина родила во время застолья - что с ребенком.
Также сообщалось о трогательном видео встречи защитника "Азовстали" с семьей.
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