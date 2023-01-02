Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Сообщается, что пожар возник сегодня, 2 января, в квартире на 4 этаже 9-этажного жилого дома.
На момент прибытия пожарных из окна квартиры выбивалось пламя, а лестничная клетка была плотно заполнена токсичными продуктами горения.
Пожар удалось ликвидировать в 6:36 утра.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Рухнули на пляж: появились кадры с места масштабной авиакатастрофы
"Ничего святого": Лорак после новогоднего обстрела внезапно вспомнила про брата и заговорила на украинском
"Мы заслуживаем этого": Ребрик зацепила украинцев за живое новогодним поздравлением
Разработка украинского школьника существенно помогла ВСУ: "Жизнь воина сохраняется"
К слову, украинцы возмущаются из-за несправедливого отключения электроэнергии, соседи массово жалуются друг на друга.
В укранских пабликах часто можно увидеть жалобы о том, как жильцы одних домов добились отключений электричества у других.
Так, например, жители Печерска - центрального района Киева, смотрят на освещение одной из высоток и жалуются на горячую линию энергоснабжающей компании.
Администратор ЖК Владимир рассказывает, что приезжает на работу в дом, где всегда есть свет и ему обидно.
Сам мужчина живет на Троещине – там он нередко слышит взрывы российских ракет и работу украинской ПВО.
Его семья иногда сидит без света по восемь часов. Бывает, что из-за этого исчезает горячая вода.
"Я понимаю, что война, но нужна справедливость - я хочу, чтобы выключали всем одинаково", - объясняет он.
Напомним, минувшей ночью Украина пережила новую атаку.
Также сообщалось, что раненого бойца ВСУ не пустили в лифт "из-за долгов по коммуналке" в Днепре.
Кроме того, Politeka.net писала, что после взрывов на аэродроме в Воронеже у россиян началась паника.