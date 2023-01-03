Враг попал ему прямо в голову – пуля прошла сквозь каску Героя, почти не задев его самого.

Видео опубликовал в Telegram-канале военный обозреватель Романа Бочкала.

Защитника едва ли не сразу после удивительного спасения снял на камеру его побратим. На кадрах видно насквозь прошитую российской пулей каску бойцы ВСУ.

Защитник не получил значительное ранение, хотя пуля все же задела ему голову, на его волосах заметно кровь.

"Родился в рубашке и каске", – написал Бочкала.

К слову, Военнообязанные мужчины в Украине и дальше будут получать повестки.

Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Вручать повестки на улицах будут, пока все мужчины добровольно и регулярно не начнут появляться в ТЦК.

Всего 5% мужчин, которым вручают повестки, призывают на фронт. Так, в 95% военнообязанный вернется домой после вручения повестки.

Горбач подчеркнул, что основная задача повесток является обновление информации о специальности, работе и праве на отсрочку военнообязанных.

"Это не означает, что всем этим людям вручают повестки, чтобы призвать их в ВСУ",

– сообщил военный.

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