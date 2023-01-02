Екатерина спела композицию "Ой, в лугу красная калина", которая с начала полномасштабной войны стала символом несокрушимости украинского народа, передает " ТСН ".

Песню "Пташка" исполнила прямо в самом центре Киева, а именно на Софийской площади, где находится главная новогодняя елка страны.

После того, как Екатерина закончила петь, к ней подбежали фотографироваться и обниматься прохожие, едва сдерживавшие слезы на глазах.

Ранее сообщалось, что украинские Герои вернулись к своим матерям, женам и детям: подробности нового масштабного обмена пленных.

В субботу Украина и Россия провели очередной обмен пленными: Украина вернула 140 человек, Россия - 82.

Об этом сообщили глава ОП Андрей Ермак в Telegram.

"Это очередной крупный обмен, который удалось совершить – 140 человек возвращаются домой".

Среди них – раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРо из Славутича, причем родители и сыновья вместе находившиеся в плену, а также наши из Бахмутского направления.

82 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГНСУ.