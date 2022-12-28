Мэр Лебедина (Сумская область) Александр Баклыков обратился в СБУ из-за того, что в одну из школ города пришел Дед Мороз.

Об этом он сообщил у себя на странице в Фейсбуке.

"23 декабря 2022 года, на восьмом году войны с российской империей в коммунальном учебном заведении Лебединского городского совета состоялся советско-агитационный шабаш под названием «Праздничный квест от Деда Мороза».

Безусловно, дети должны иметь радость, праздники, подарки. Но есть определенные пределы, которые нельзя переступать.

Организаторы этого «действия» «забыли», что с 24 февраля к*цапскими бандами было убито около тысячи невинных украинских детей, которые уже никогда не будут праздновать Рождество и Новый Год.

Еще они забыли, что десятки тысяч остались сиротами, а еще сотни тысяч были принудительно вывезены оккупантами в РФ.

Циничность проведения новогоднего праздника в таком формате впечатляет. Создается впечатление, что организаторы и спонсоры этого действа вообще существуют в параллельном мире и мечтают о возвращении к «советским» временам и традициям. Ведь использование этих персонажей коммунистической пропагандой было начато во время введения жестких репрессий против украинской нации.

Прошу считать это обращение заявлением о совершении преступления, провести соответствующие проверки и дать надлежащую оценку действиям должностных лиц исполнительного комитета Лебединского городского совета, выяснить, кто из должностных лиц это организовывал, участвовал в проведении.

Война продолжается. Она идет на всех фронтах в т.ч. и идеологическом.

PS Добавляю скрины источника информации, ведь после одного моего звонка для уточнения передаваемой мне информации, эти публикации были удалены. Но я думаю, что соответствующим службам не будет трудно восстановить их", - сообщил Баклыков.

Напомним, подросток сбежал из Польши в Днепр к любимой, которую едва знал.

Также Politeka сообщала, выяснилось, сколько украинцев сейчас за границей и хотят ли они возвращаться.

Как Politeka писала, что подростки бесследно пропали в Одесской области, фото и приметы.