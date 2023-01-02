Как сообщают СМИ, трагедия произошла в Австралии.
Там, в австралийском штате Квинсленд вблизи морского тематического парка Sea World в воздузхе врезались двав вертолета.
По данным Sky News, погибли четыре человека, 13 пострадали.
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На опубликованных кадрах можно увидеть, что сгоревшие части вертолетов упали прямо на пляж.
Напомним, что на днях в Австралии произошло страшное ДТП, в результате которого трое маленьких детей просидели двое суток рядом с погибшими родителями.
Авария произошла 25 декабря. Семья проехала 200 километров от Нортема, когда примерно в час ночи в воскресенье их Land Rover съехал с дороги и опрокинулся на крышу.
28-летний Джейк Дэй и 25-летняя Синди Брэддок погибли на месте.
Трое их маленьких детей оказались в настоящей ловушке.
Их нашли и спасли только 55 часов спустя.
Также сообщалось, что минувшей ночью Украина пережила новую атаку дронов-камикадзе.
В Сети показали кадры печальных последствий.
Кроме того, Politeka.net писала, что у россиян началась паника после взрывов в районе военного аэродрома в Воронеже.