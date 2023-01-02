В Сети опубликованы кадры с места трагической авиакатастрофы, в результате которой есть погибшие.

Как сообщают СМИ, трагедия произошла в Австралии.

Там, в австралийском штате Квинсленд вблизи морского тематического парка Sea World в воздузхе врезались двав вертолета.

По данным Sky News, погибли четыре человека, 13 пострадали.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что сгоревшие части вертолетов упали прямо на пляж.

Four dead in helicopter crash on Australia's Gold Coast https://t.co/AaHQyswdK1 #StockMarket BAHA — FinanzLinksUSA (@FinanzLinksCom) January 2, 2023

Напомним, что на днях в Австралии произошло страшное ДТП, в результате которого трое маленьких детей просидели двое суток рядом с погибшими родителями.

Авария произошла 25 декабря. Семья проехала 200 километров от Нортема, когда примерно в час ночи в воскресенье их Land Rover съехал с дороги и опрокинулся на крышу.

28-летний Джейк Дэй и 25-летняя Синди Брэддок погибли на месте.

Трое их маленьких детей оказались в настоящей ловушке.

Их нашли и спасли только 55 часов спустя.

Также сообщалось, что минувшей ночью Украина пережила новую атаку дронов-камикадзе.

В Сети показали кадры печальных последствий.

Кроме того, Politeka.net писала, что у россиян началась паника после взрывов в районе военного аэродрома в Воронеже.