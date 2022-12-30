В укранских пабликах часто можно увидеть жалобы о том, как жильцы одних домов добились отключений электричества у других, передает "ВВС".

Так, например, жители Печерска - центрального района Киева, смотрят на освещение одной из высоток и жалуются на горячую линию энергоснабжающей компании.

Администратор ЖК Владимир рассказывает, что приезжает на работу в дом, где всегда есть свет и ему обидно.

Сам мужчина живет на Троещине – там он нередко слышит взрывы российских ракет и работу украинской ПВО.

Его семья иногда сидит без света по восемь часов. Бывает, что из-за этого исчезает горячая вода.

"Я понимаю, что война, но нужна справедливость - я хочу, чтобы выключали всем одинаково", - объясняет он.

Мужчина вспоминает, как во время последнего блекаута его семья была двое суток без электричества, а в доме за 400 метров горел свет.

Тогда он вместе с соседями "два дня обрывал телефоны", и наконец электричество включили.

Напомним, обновлены графики отключения света, что надо знать: "Уже с сегодняшнего дня".

Также сообщалось, что минувшей ночью Киев и Киевскую область вновь атаковали "Шахеды".

Кроме того, Politeka.net писала, что в результате атаки 29 декабря в руины превратился жилой дом.