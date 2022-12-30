В связи с введением военного положения в Украине также внедрили комендантский час. И, как и в любой другой день, в новогоднюю ночь это ограничение будет действовать. В полиции рассказали, что ждет нарушителей. Так, начальник Нацполиции Украины Игорь Клименко напомнил, что в Украине в Новый год будет действовать комендантский час. Он рассказал, какое наказание ждет нарушителей.

В полиции сообщили, что в случае нарушения комендантского часа в новогоднюю ночь украинцев могут остановить правоохранители для проверки документов. После предупреждения их отпустят, однако, если документов у нарушителей при себе нет – их могут доставить в отделение полиции.

Клименко озвучил три варианта последствий в случае нарушения комендантского часа в новогоднюю ночь. В первом случае, если речь идет о законопослушном гражданине с документами, ему сделают предупреждение и отпустят. Если же человек остался во время комендантского часа на улице без документов – его доставят в отделение полиции для установления личности, после чего также отпустят. Однако если в процессе проверки окажется, что нарушителем оказался человек, подозреваемый в ведении незаконной деятельности, его ждет задержание.

Кроме того, полиция призвала украинцев отказаться от фейерверков на зимние праздники и предупредила об ответственности за использование петард и другой пиротехники. Такие нарушения будут квалифицировать как мелкое хулиганство.

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