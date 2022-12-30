Стало известно, что изменится в назначении пенсии для тех людей, которые живут на временно оккупированных территориях.

Как известно, часть украинцев остаются жить на временно оккупированных территориях. Среди них много людей пенсионного возраста, поэтому сейчас встал вопрос, как обеспечить пенсионные выплаты тем, кто остается в оккупации. Так, парламентарии рассматривают законопроект, который должен упростить назначение пенсии в таких случаях. Об этом пишет издание "На пенсии".

По законодательству Украины, потенциальные пенсионеры должны обращаться за пенсией в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста. Тогда пенсия будет выплачена сполна — со дня, следующего за днем рождения. Но все, кто проживали или проживают на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, по объективным причинам не могут обратиться в Пенсионный фонд за назначением пенсионных выплат.

В связи с этим в Верховную Раду был подан законопроект №8198 от 11 ноября 2022 года, который вносит соответствующие изменения в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

13 декабря парламент принял этот документ за основу с сокращением срока подготовки. Когда он будет принят и вступит в силу, пенсионные выплаты жителям "горячих точек" будут назначаться независимо от срока обращения:

пенсионерам по возрасту – со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;

лицам с инвалидностью – в соответствии с датой установления инвалидности органами медико-социальной экспертизы.

Такая норма будет действовать временно – на период действия военного положения в нашей стране или в отдельных ее местностях и в течение трех месяцев после его прекращения (отмены). Это позволит людям обращаться за пенсионными выплатами позже трехмесячного срока и при этом не терять деньги.

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