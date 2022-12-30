Как известно, часть украинцев остаются жить на временно оккупированных территориях. Среди них много людей пенсионного возраста, поэтому сейчас встал вопрос, как обеспечить пенсионные выплаты тем, кто остается в оккупации. Так, парламентарии рассматривают законопроект, который должен упростить назначение пенсии в таких случаях. Об этом пишет издание "На пенсии".
По законодательству Украины, потенциальные пенсионеры должны обращаться за пенсией в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста. Тогда пенсия будет выплачена сполна — со дня, следующего за днем рождения. Но все, кто проживали или проживают на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, по объективным причинам не могут обратиться в Пенсионный фонд за назначением пенсионных выплат.
В связи с этим в Верховную Раду был подан законопроект №8198 от 11 ноября 2022 года, который вносит соответствующие изменения в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.
13 декабря парламент принял этот документ за основу с сокращением срока подготовки. Когда он будет принят и вступит в силу, пенсионные выплаты жителям "горячих точек" будут назначаться независимо от срока обращения:
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- пенсионерам по возрасту – со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;
- лицам с инвалидностью – в соответствии с датой установления инвалидности органами медико-социальной экспертизы.
Такая норма будет действовать временно – на период действия военного положения в нашей стране или в отдельных ее местностях и в течение трех месяцев после его прекращения (отмены). Это позволит людям обращаться за пенсионными выплатами позже трехмесячного срока и при этом не терять деньги.
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