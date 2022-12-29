В Украине проверят девять облэнерго из-за жалоб населения на несоблюдение графиков отключений электроэнергии.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проверит девять операторов систем распределения по обращениям потребителей по несоблюдению графиков отключений. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Решения были приняты регулятором 27 декабря. Основанием проведения проверок стали обоснованные обращения бытовых потребителей о несоблюдении операторами систем распределения (ОСР) графиков отключений от электроснабжения.

В частности, НКРЭКУ планирует проверить АО «Винницаоблэнерго», ЧАО «Закарпатьеоблэнерго», ОАО «Тернопольоблэнерго», АО «Хмельницкоблэнерго», ЧАО «Львовоблэнерго», «ДТЭК Одесские электросети», ЧАО «ДТЭК Киевские электросети», ЧАО «ТЭК и АО "Полтаваоблэнерго".

Так, в НКРЭКУ поступают многочисленные обращения потребителей электрической энергии по неравномерному распределению облэнерго участия потребителей в мероприятиях по разгрузке энергосистемы (графикам отключения) и несообщению потребителей о перерывах в электроснабжении.

Ранее стало известно, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление об установлении тарифа на услуги поставщика "последней надежды" на I квартал 2023 года в размере 517,04 грн/МВт-час. (без учета налога на добавленную стоимость).

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