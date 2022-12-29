В Сарнах во время родов умерла роженица и его сын. Родные обвиняют медиков. Мол, дочь последних две недели чувствовала себя плохо. Чтобы разобраться в причине трагедии, родственники погибших обратились в милицию.
20-летняя Алина ждала своего первенца, не подозревая, что роды закончатся фатально для них обоих. А через несколько минут Алина сказала врачам, что у нее темнеет в глазах и упала в обморок.
Предварительно причиной смерти врачи называют разрыв аневризмы сосудов головного мозга.
Вскрытие тела умершей предварительный диагноз врачей подтвердило. Это, говорят, и послужило причиной смерти роженицы.
Ребёнка же не удалось спасти из-за состояния матери, добавляют в патологоанатомическом отделении.
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Мать погибшей Алины говорит, что дочь никогда на состояние здоровья не жаловалась. Лишь в последние две недели она плохо чувствовала себя. Родные Алины не понимают, почему кесарево сечение нельзя было сделать раньше, чтобы предотвратить трагедию и спасти ребенка.
Чтобы разобраться в ситуации, мать погибшей Алины уже написала заявление в полицию.
От их расследования будут зависеть дальнейшие действия родственников погибшей Алины. Если вина врачей в произошедшем будет доказана, родные потребуют, чтобы они понесли наказание.
Напомним, подросток сбежал из Польши в Днепр к любимой, которую едва знал.
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