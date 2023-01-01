Злоумышленник, представившийся работником одного из банков, вошел в доверие к женщине и мошенническим путем завладел немалой суммой денег.

К работникам Сумского районного управления полиции с заявлением о преступлении обратилась 48-летняя жительница областного центра и сообщила, что стала жертвой мошенника.

Как выяснилось, ей на домашний телефон позвонил неизвестный, назвавшийся работником банка, в котором женщина имеет счет, и сообщил, что якобы неизвестное лицо именно в это время пытаются снять денежные средства с его банковского счета.

Чтобы уберечь средства клиентки банка, «работник банка» предложил ей заблокировать карту. Но не раздумывая, согласилась. Тогда злоумышленник, задав «клиентке» несколько вопросов, узнал всю нужную ему конфиденциальную информацию и воспользовавшись ею, завладел деньгами в сумме 52 000 гривен.

В полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали розыск злоумышленника. Полицейские еще раз советуют гражданам быть внимательными и осторожными при общении с незнакомцами.

Всегда просчитывайте, какие последствия будут иметь ваши поспешные и необдуманные поступки для вашего кошелька, нервов, здоровья. Помните, ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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