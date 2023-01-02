С начала полномасштабного вторжения россии житель поселка городского типа Крыжополь Дмитрий Слободяник активно помогал воинам – по собственной разработке помогает производить перископы для воинов на передовую.

Об этом сообщает Винница.info.

«Я не мог сидеть сложа руки, поэтому вернулся из Польши домой, организовал друзей и мы начали производить окопные свечи. Сначала делали их в школе, а затем один из предпринимателей предоставил нам помещение.

Заказов на окопные свечи было много и впоследствии другие организации и волонтеры начали их производить. А мы начали думать, чем еще можем быть полезны. И решили делать перископы. Они необходимы для фронта. Перископ применяют для безопасного осмотра местности: из окопа, из-за холма, из-за забора. И даже если снайпер попадет в перископ, жизнь воина сохраняется», – рассказывает Дмитрий Слободяник.

Помогает молодому человеку собирать перископы его отец. Дмитрий пытается совмещать учебу с нужным делом. Ночью садится за контрольные, а день, когда есть возможность, проводит в мастерской.

«Мы изготовили 5 перископов. Мы их тестировали, а именно бросали на асфальте и смотрели будут ли разбиваться или нет. Потому что если сломается стекло — ничего не увидишь. Наши перископы прошли тестирование, военные уже оценили нашу работу. Для изготовления перископа требуются водопроводные пластиковые трубы, зеркала, утеплители, изоленты и термоклеи. Мы с папой сделали специальный станок, и это ускорило нашу работу. Мы сейчас хотим наладить производство, чтобы производить их гораздо больше», — добавляет юноша.

«Себестоимость одного перископа, который мы делаем, — 100 грн. Это в 10 раз дешевле аналогичных, которые продают в сетях магазинов и на рынке», — отмечает директор благотворительного фонда «Украинцы для Украины» Оксана Герасимчук.

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