В Бурятию приехал ассистент русского диктатора Максим Орешкин. Власти Улан-Удэ похвастались своими туалетами.

Впрочем, помощника Гутина явно не поразили городские туалеты. О визите Орешкина сообщили российские СМИ.

В Бурятии – сплошная разруха. На опубликованном видео можно увидеть, как помощнику Путина Орешкину показывают туалеты в центре Улан-Удэ.

Они сделаны из дерева и расположены прямо на улице. Вокруг стоят дома, в которых живут люди, но, судя по лицу Орешкина, они его тоже не поразили.

Это и не удивительно, потому что в подобных зданиях российские чиновники не живут, а вот их люди даже хвастаются этими развалинами и туалетами на улице. Даже сами пропагандистские СМИ заявили, что туалеты в центре Бурятии "не очень шокировали" помощника российского диктатора.

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